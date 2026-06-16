Требовал 150 тыс. долларов за возвращение изъятых миллионов - сотруднику СБУ объявлено подозрение

Фото: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили сотрудника Службы безопасности Украины в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды правоохранителям для возврата изъятых во время обысков средств и закрытия уголовного дела. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Детали

Следствие выяснило, что предприниматель через своего знакомого обратился к сотруднику СБУ для выяснения обстоятельств изъятия более 6 млн гривен наличных во время обысков. Они состоялись в мае 2025 года на одном из предприятий Запорожья.

Но вместо предоставления объяснений работник Службы безопасности предложил вернуть деньги за половину изъятой суммы. Впоследствии он предложил договориться за 150 тысяч долларов США с правоохранителями не только о возврате всех изъятых средств, но и о закрытии дела, говорится в сообщении САП.

Задержанному объявили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает лишение свободы до 8 лет или более.

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