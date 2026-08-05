Требовал 10 тысяч долларов США за невозвращение военнослужащего на службу - в Харьковской области задержали майора ВСП

Правоохранители под процессуальным руководством Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщили о подозрении майору Военной службы правопорядка. По данным следствия, он получил 10 тысяч долларов США от военнослужащего, который самовольно оставил воинскую часть, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Подозреваемым оказался старший офицер отдела специального назначения одного из территориальных управлений ВСП Минобороны. Следствие установило, что во время служебной командировки в Харьковский зональный отдел ВСП он установил местонахождение военнослужащего, используя ведомственные информационные базы.

Мужчина представился работником ТЦК и СП и скрывал свою принадлежность к Военной службе правопорядка. Он угрожал военнослужащему возможным направлением "на ноль" или в так называемый "штрафбат", а также убеждал мужчину, что может повлиять на его дальнейшую судьбу.

За 10 тысяч долларов США офицер пообещал не сообщать правоохранительным органам о местонахождении военнослужащего и не принимать меры для его возвращения на службу. Сначала он требовал от 5 до 7 тысяч долларов, но впоследствии увеличил сумму до 10 тысяч. В качестве "гарантии" он забрал у мужчины военный билет и пенсионное удостоверение. Военнослужащий обратился к правоохранителям, которые задокументировали противоправную деятельность офицера