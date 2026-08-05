Требовал 10 тысяч долларов США за невозвращение военнослужащего на службу - в Харьковской области задержали майора ВСП
Киев • УНН
Правоохранители сообщили о подозрении майору Военной службы правопорядка, который за 10 тысяч долларов пообещал не сообщать о военнослужащем, самовольно оставившем часть. Его задержали при получении средств.
Правоохранители под процессуальным руководством Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщили о подозрении майору Военной службы правопорядка. По данным следствия, он получил 10 тысяч долларов США от военнослужащего, который самовольно оставил воинскую часть, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
Подозреваемым оказался старший офицер отдела специального назначения одного из территориальных управлений ВСП Минобороны. Следствие установило, что во время служебной командировки в Харьковский зональный отдел ВСП он установил местонахождение военнослужащего, используя ведомственные информационные базы.
Мужчина представился работником ТЦК и СП и скрывал свою принадлежность к Военной службе правопорядка. Он угрожал военнослужащему возможным направлением "на ноль" или в так называемый "штрафбат", а также убеждал мужчину, что может повлиять на его дальнейшую судьбу.
За 10 тысяч долларов США офицер пообещал не сообщать правоохранительным органам о местонахождении военнослужащего и не принимать меры для его возвращения на службу. Сначала он требовал от 5 до 7 тысяч долларов, но впоследствии увеличил сумму до 10 тысяч. В качестве "гарантии" он забрал у мужчины военный билет и пенсионное удостоверение. Военнослужащий обратился к правоохранителям, которые задокументировали противоправную деятельность офицера
Подозреваемого задержали 25 июля текущего года во время получения 10 тысяч долларов США. Кроме денежных средств, у него изъяли мобильные телефоны, документы, носители информации, банковские карты, денежные средства, автомобиль BMW X5, боеприпасы и другие вещественные доказательства.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, а также лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 832 000 гривен залога. На имущество подозреваемого наложен арест.
Напомним
Правоохранители прекратили деятельность преступной организации, которая обманула около 800 человек на сумму свыше 40 млн гривен под видом инвестирования в криптовалюту.