Транзит взрывчатки в рф: в посольстве Украины призвали не политизировать дело

Посольство Украины в Грузии обнародовало заявление по делу перевозки взрывчатки через территорию Грузии, - якобы из Одессы. В дипломатическом ведомстве информируют, что украинская сторона проверяет информацию и готова сотрудничать с Грузией для выяснения обстоятельств инцидента, передает УНН.

Детали

Посольство Украины в Грузии призывают Тбилиси воздерживаться от политизации дела с выявлением 5 февраля транзита взрывчатки - через территорию Грузии в российский Воронеж, якобы из Одессы.

Также в дипломатическом ведомстве отметили, что проверяют информацию, обнародованную на брифинге Службы государственной безопасности Грузии.

Посольство Украины проверяет информацию, обнародованную на брифинге Службы государственной безопасности Грузии, выясняет все обстоятельства, в частности относительно, как было сообщено, причастности граждан Украины к противоправной деятельности. Посольство рассчитывает, что Грузинская сторона будет воздерживаться от политизации этого дела. - говорится в заявлении на странице посольства Украины в Грузии.

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Кроме того указано, что украинская сторона готова к взаимодействию с правоохранительными и другими компетентными органами Грузии с целью выяснения всех обстоятельств дела.

Выражаем заинтересованность и готовность к конструктивному взаимодействию с правоохранительными и другими компетентными органами Грузии с целью объективного, беспристрастного и всестороннего выяснения всех обстоятельств дела, а также установления реальных его организаторов - информирует посольство Украины в Грузии.

Напомним,

Грузия утверждает, что предотвратила транзит 14 кг пластичной взрывчатки С-4, которая якобы направлялась из Одессы в Воронеж для совершения террористических атак.

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