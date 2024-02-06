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Транзит вибухівки в рф: у посольстві України закликали не політизувати справу

Транзит вибухівки в рф: у посольстві України закликали не політизувати справу

Київ • УНН

 • 29693 перегляди

Посольство України закликає не політизувати справу про вибухівку, яку нібито перевозили через територію Грузії з Одеси до Росії, і висловлює готовність співпрацювати з грузинською владою для з'ясування обставин.

Посольство України в Грузії оприлюднило заяву щодо справи перевезення вибухівки через територію Грузії, - нібито з Одеси. У дипломатичному відомстві інформують, що українська сторона перевіряє інформацію та готова співпрацювати з Грузією для з’ясування обставин інциденту, передає УНН.

Деталі

Посольство України в Грузії закликають Тбілісі утримуватися від політизації справи з виявленням 5 лютого транзиту вибухівки - через територію Грузії до російського воронежа, начебто з Одеси.

Також у дипломатичному відомстві зазначили, що перевіряють інформацію, оприлюднену на брифінгу Служби державної безпеки Грузії.

Посольство України перевіряє інформацію, оприлюднену на брифінгу Служби державної безпеки Грузії, з’ясовує всі обставини, зокрема щодо, як було повідомлено, причетності громадян України до протиправної діяльності. Посольство розраховує, що Грузинська сторона утримуватиметься від політизації цієї справи.

– ідеться у заяві на сторінці посольства України в Грузії.

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 Крім того вказано, що українська сторона готова до взаємодії з правоохоронними та іншими компетентними органами Грузії з метою з’ясування усіх обставин справи.

Висловлюємо зацікавленість та готовність до конструктивної взаємодії з правоохоронними та іншими компетентними органами Грузії з метою об’єктивного, неупередженого та всебічного з’ясування усіх обставин справи, а також встановлення реальних її організаторів

- інформує посольство України в Грузії.

Нагадаємо

Грузія стверджує, що запобігла транзиту 14 кг пластичної вибухівки С-4, яка нібито прямувала з Одеси до воронежа для здійснення терористичних атак.

УНН також повідомляв, що міністр закордонних справ Туреччини обговорив зростання напруженості між США та Іраном та її потенційні регіональні наслідки, а також турецько-американські програми щодо F-16, F-35

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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