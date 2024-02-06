Транзит вибухівки в рф: у посольстві України закликали не політизувати справу
Київ • УНН
Посольство України закликає не політизувати справу про вибухівку, яку нібито перевозили через територію Грузії з Одеси до Росії, і висловлює готовність співпрацювати з грузинською владою для з'ясування обставин.
Посольство України в Грузії оприлюднило заяву щодо справи перевезення вибухівки через територію Грузії, - нібито з Одеси. У дипломатичному відомстві інформують, що українська сторона перевіряє інформацію та готова співпрацювати з Грузією для з’ясування обставин інциденту, передає УНН.
Деталі
Посольство України в Грузії закликають Тбілісі утримуватися від політизації справи з виявленням 5 лютого транзиту вибухівки - через територію Грузії до російського воронежа, начебто з Одеси.
Також у дипломатичному відомстві зазначили, що перевіряють інформацію, оприлюднену на брифінгу Служби державної безпеки Грузії.
Посольство України перевіряє інформацію, оприлюднену на брифінгу Служби державної безпеки Грузії, з’ясовує всі обставини, зокрема щодо, як було повідомлено, причетності громадян України до протиправної діяльності. Посольство розраховує, що Грузинська сторона утримуватиметься від політизації цієї справи.
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Крім того вказано, що українська сторона готова до взаємодії з правоохоронними та іншими компетентними органами Грузії з метою з’ясування усіх обставин справи.
Висловлюємо зацікавленість та готовність до конструктивної взаємодії з правоохоронними та іншими компетентними органами Грузії з метою об’єктивного, неупередженого та всебічного з’ясування усіх обставин справи, а також встановлення реальних її організаторів
Нагадаємо
Грузія стверджує, що запобігла транзиту 14 кг пластичної вибухівки С-4, яка нібито прямувала з Одеси до воронежа для здійснення терористичних атак.
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