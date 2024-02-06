Шведська прокуратура зробить заяву щодо розслідування про підрив "Північних потоків"

ukenru
19:41 • 39462 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 91093 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 113284 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115350 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 230031 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155944 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146542 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132679 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121697 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112856 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1 м/с
78 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

29 березня, 15:27 • 44717 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52925 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 46307 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 47773 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 42579 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 230031 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384891 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440207 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448595 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358040 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 113284 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130383 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124582 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98459 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107721 перегляди
Актуальне
Шведська прокуратура зробить заяву щодо розслідування про підрив "Північних потоків"

Шведська прокуратура зробить заяву щодо розслідування про підрив "Північних потоків"

Київ • УНН

 • 72393 перегляди

Речник прокуратури Стокгольма повідомив, що завтра буде зроблено заяву щодо розслідування вибухів на трубопроводах "Північного потоку" у вересні 2022 року. Не виключено, що прокуратура оголосить про призупинення розслідування та передачу матеріалів німецьким поліцейським.

Речник прокуратури Стокгольма Матс Люнгвіст анонсував новини у розслідуванні вибухів на трубопроводах "Північного потоку" у вересні 2022 року, передає УНН з посиланням на статтю у Tagesschau.

Деталі

За словами речника, незабаром буде оприлюднена заява щодо розслідування вибухів на трубопроводах "Північного потоку" у вересні 2022 року. Представник шведської прокуратури має зробити заяву завтра.

Видання ARD, Süddeutsche Zeitung і Die Zeit не виключають, що у заяві буде йтися про припинення розслідування. Точні причини ще не відомі. Розслідування триває з моменту підриву труб "Північного потоку" в Балтійському морі у вересні 2022 року, оскільки одна з труб також проходить через шведську економічну зону.

ЄС після пошкодження "Північного потоку" намагається посилити захист енергооб'єктів: деталі18.11.22, 12:00 • 331562 перегляди

Однак, згідно з даними ЗМІ, розслідування буде продовжено в Німеччині. Генеральний прокурор Німеччини доручив проведення розслідування Федеральному відомству кримінальної поліції та Федеральній поліції. Німецькі прокурори можуть отримати вигоду від закриття шведського розслідування. Це пов'язано з тим, що шведська влада могла б передати свої докази німецьким колегам для аналізу.

Нагадаємо

Країни, що мають вихід до Балтійського моря, проводили розслідування окремо і не ділилися всіма результатами розслідування. Тому доступ до шведських доказів є важливим кроком для німецьких слідчих, які, очевидно, зацікавлені в частинах сильно пошкоджених трубопроводів, які були отримані шведськими військовими незабаром після вибухів восени 2022 року. Німецькі слідчі хочуть порівняти сліди вибухівки, виявлені на трубах, зі слідами, знайденими на вітрильній яхті "Андромеда". За словами місцевих слідчих, судно все ще залишається найгарячішою зачіпкою, яка може привести до підривників.

Згідно з висновками прокуратури, "Андромеда" була найнята або, принаймні, оплачена через польську компанію у вересні 2022 року. Екіпаж, який, імовірно, складався з п'яти чоловіків і однієї жінки, відплив на яхті з Ростока. Не виключено, що це були водолази, які встановили вибухові пристрої на трубах "Північного потоку". Підозрюють, що вони могли бути українцями. Кажуть, що яхта зробила кілька зупинок, у тому числі на данському острові Крістіансе, у шведському Сандхамні та польському Кольберзі.

Greenpeace розслідує наслідки витоків з Nord Stream для навколишнього середовища24.11.22, 17:06 • 715109 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Новини Світу
federalne-upravlinnia-kryminalnoi-politsii-nimechchynaФедеральне управління кримінальної поліції (Німеччина)
baltiiske-moreБалтійське море
shvetsiiaШвеція
nimechchynaНімеччина
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,646.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,828.23