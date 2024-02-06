Шведська прокуратура зробить заяву щодо розслідування про підрив "Північних потоків"

Речник прокуратури Стокгольма Матс Люнгвіст анонсував новини у розслідуванні вибухів на трубопроводах "Північного потоку" у вересні 2022 року, передає УНН з посиланням на статтю у Tagesschau.

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За словами речника, незабаром буде оприлюднена заява щодо розслідування вибухів на трубопроводах "Північного потоку" у вересні 2022 року. Представник шведської прокуратури має зробити заяву завтра.

Видання ARD, Süddeutsche Zeitung і Die Zeit не виключають, що у заяві буде йтися про припинення розслідування. Точні причини ще не відомі. Розслідування триває з моменту підриву труб "Північного потоку" в Балтійському морі у вересні 2022 року, оскільки одна з труб також проходить через шведську економічну зону.

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Однак, згідно з даними ЗМІ, розслідування буде продовжено в Німеччині. Генеральний прокурор Німеччини доручив проведення розслідування Федеральному відомству кримінальної поліції та Федеральній поліції. Німецькі прокурори можуть отримати вигоду від закриття шведського розслідування. Це пов'язано з тим, що шведська влада могла б передати свої докази німецьким колегам для аналізу.

Нагадаємо

Країни, що мають вихід до Балтійського моря, проводили розслідування окремо і не ділилися всіма результатами розслідування. Тому доступ до шведських доказів є важливим кроком для німецьких слідчих, які, очевидно, зацікавлені в частинах сильно пошкоджених трубопроводів, які були отримані шведськими військовими незабаром після вибухів восени 2022 року. Німецькі слідчі хочуть порівняти сліди вибухівки, виявлені на трубах, зі слідами, знайденими на вітрильній яхті "Андромеда". За словами місцевих слідчих, судно все ще залишається найгарячішою зачіпкою, яка може привести до підривників.

Згідно з висновками прокуратури, "Андромеда" була найнята або, принаймні, оплачена через польську компанію у вересні 2022 року. Екіпаж, який, імовірно, складався з п'яти чоловіків і однієї жінки, відплив на яхті з Ростока. Не виключено, що це були водолази, які встановили вибухові пристрої на трубах "Північного потоку". Підозрюють, що вони могли бути українцями. Кажуть, що яхта зробила кілька зупинок, у тому числі на данському острові Крістіансе, у шведському Сандхамні та польському Кольберзі.

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