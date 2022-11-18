ЄС після пошкодження "Північного потоку" намагається посилити захист енергооб'єктів: деталі

Деталі



За даними Bloomberg, об’єкти, які піддаються найбільшому ризику:



Baltic Pipe



Трубопровід може транспортувати до 10 мільярдів кубічних метрів газу щорічно з Норвегії до Польщі через Данію. Його пошкодження стане важким ударом для Польщі, яка має мало сховищ газу. Понад те, це стане опосередкованим ударом по сотнях тисяч українців, які знайшли притулок у Польщі, пише видання.



ESTlink і NordBalt



"Перерізання" цих підводних електричних кабелів може бути руйнівним, ізолюючи колишні країни Балтії від електричної мережі Фінляндії та Швеції. NordBalt потужністю 700 МВт з’єднує Швецію та Литву. Два кабелі ESTlink загальною потужністю 1000 МВт з’єднують Естонію та Фінляндію.



LNG-термінали



Скраплений природний газ став критично важливою частиною відповіді на обмеження постачання газу з рф.



Europipe II і Langeled



Ці трубопроводи, що транспортують норвезький газ до Німеччини та Великої Британії, виглядають особливо вразливими, враховуючи, що більша частина їх шляху, охоплюючи понад 1000 миль, пролягає через надзвичайно віддалені води.



Енергетичний острів Борнгольм



Bloomberg пише, що Данія та Німеччина до 2030 року планують відкрити в Балтійському морі центр вітроенергетики, що стане важливим кроком у процесі відмови Європи від російського газу. Вартість цього центру оцінюється в 9 млрд євро.

Доповнення

Влада Швеції та Данії розслідує чотири витоки в газопроводах "Північний потік-1" і "Півінчний потік-2", які йдуть з росії до Німеччини через Балтійське море.

Данія минулого місяця заявила, що попереднє розслідування показало, що витік був викликаний потужними вибухами.

У Швеції заявили, що на газопроводах "Північного потоку" знайшли сліди вибухівки.