ЕС после повреждения "Северного потока" пытается усилить защиту энергообъектов: детали

Детали



По данным Bloomberg, объекты, которые подвергаются наибольшему риску:



Baltic Pipe



Трубопровод может транспортировать до 10 миллиардов кубических метров газа ежегодно из Норвегии в Польшу через Данию. Его повреждение станет тяжелым ударом для Польши, имеющей мало хранилищ газа. Более того, это станет опосредованным ударом по сотням тысяч украинцев, нашедших убежище в Польше, пишет издание.



ESTlink и NordBalt



Перерезание этих подводных электрических кабелей может быть разрушительным, изолируя бывшие страны Балтии от электрической сети Финляндии и Швеции. NordBalt мощностью 700 МВт объединяет Швецию и Литву. Два кабеля ESTlink общей мощностью 1000 МВт объединяют Эстонию и Финляндию.



LNG-терминалы



Сжиженный природный газ стал критически важной частью ответа на ограничение поставки газа из рф.



Europipe II и Langeled



Эти трубопроводы, транспортирующие норвежский газ в Германию и Великобританию, выглядят особенно уязвимыми, учитывая, что большая часть их пути, охватывая более 1000 миль, пролегает через чрезвычайно отдаленные воды.



Энергетический остров Борнгольм



Bloomberg пишет, что Дания и Германия к 2030 году планируют открыть в Балтийском море центр ветроэнергетики, что станет важнейшим шагом в процессе отказа Европы от российского газа. Стоимость этого центра оценивается в 9 млрд. евро.

Дополнение

Власти Швеции и Дании расследуют четыре вытоки в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", следующих из россии в Германию через Балтийское море.

Дания в прошлом месяце заявила, что предварительное расследование показало, что утечка была вызвана мощными взрывами.

В Швеции заявили, что на газопроводах "Северного потока" нашли следы взрывчатки.