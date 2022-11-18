ЕС после повреждения "Северного потока" пытается усилить защиту энергообъектов: детали

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. В ЕС усиливают мониторинг инфраструктуры с помощью спутников, самолетов, кораблей и подлодок после повреждения Северного потока. Великобритания также заявила, что будет инвестировать в специальные корабли для обеспечения безопасности подводных трубопроводов и кабелей передачи данных. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали 

По данным Bloomberg, объекты, которые подвергаются наибольшему риску:

Baltic Pipe

Трубопровод может транспортировать до 10 миллиардов кубических метров газа ежегодно из Норвегии в Польшу через Данию. Его повреждение станет тяжелым ударом для Польши, имеющей мало хранилищ газа. Более того, это станет опосредованным ударом по сотням тысяч украинцев, нашедших убежище в Польше, пишет издание.

ESTlink и NordBalt

Перерезание этих подводных электрических кабелей может быть разрушительным, изолируя бывшие страны Балтии от электрической сети Финляндии и Швеции. NordBalt мощностью 700 МВт объединяет Швецию и Литву. Два кабеля ESTlink общей мощностью 1000 МВт объединяют Эстонию и Финляндию.

LNG-терминалы

Сжиженный природный газ стал критически важной частью ответа на ограничение поставки газа из рф. 

Europipe II и Langeled

Эти трубопроводы, транспортирующие норвежский газ в Германию и Великобританию, выглядят особенно уязвимыми, учитывая, что большая часть их пути, охватывая более 1000 миль, пролегает через чрезвычайно отдаленные воды.

Энергетический остров Борнгольм

Bloomberg пишет, что Дания и Германия к 2030 году планируют открыть в Балтийском море центр ветроэнергетики, что станет важнейшим шагом в процессе отказа Европы от российского газа. Стоимость этого центра оценивается в 9 млрд. евро.

Дополнение

Власти Швеции и Дании расследуют четыре вытоки в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", следующих из россии в Германию через Балтийское море.

Дания в прошлом месяце заявила, что предварительное расследование показало, что утечка была вызвана мощными взрывами.

В Швеции заявили, что на газопроводах "Северного потока" нашли следы взрывчатки.

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