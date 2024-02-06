Шведская прокуратура сделает заявление по расследованию о подрыве "Северных потоков"
Представитель прокуратуры Стокгольма сообщил, что завтра будет сделано заявление по расследованию взрывов на трубопроводах "Северного потока" в сентябре 2022 года. Не исключено, что прокуратура объявит о приостановлении расследования и передаче материалов немецким полицейским.
ЕС готовит 13-й пакет санкций против россии к 24 февраля - глава МИД Бельгии
ЕС готовит 13-й пакет санкций против россии к 24 февраля, годовщине вторжения рф в Украину.
Уголовное дело в отношении беглого нардепа Рената Кузьмина направлено в суд
Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по обвинению в государственной измене бывшего народного депутата-беглеца Рената Кузьмина и направило обвинительный акт в суд.
Politico: ЕС может ограничить передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне
ЕС может ограничить выезд российских дипломатов за пределы страны, в которой они аккредитованы, в рамках новых санкций против россии, которые обсуждаются накануне годовщины ее вторжения в Украину.
Глава СБУ назвал недопустимыми действия сотрудников службы в отношении журналистов Bihus.Info
Глава Службы безопасности Украины назвал действия сотрудников, которые совершили нападение на журналистов Bihus. Info, недопустимыми и заявил, что они уже привели к кадровым изменениям.
В Авдеевку иногда заходят лишь единичные ДРГ, их обезвреживают наши военные - Барабаш
Украинские военные обезвреживают лишь небольшие диверсионные группы россиян, которые проникают в Авдеевку, продолжая удерживать линию обороны, несмотря на сложные условия.
"Ограничили возможности врага": в ССО сообщили об эффективной спецоперации у побережья Крыма и показали кадры
Украинские Силы спецопераций сообщили о сверхсложной и эффективной операции в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма.
ВР проголосовала за вызов Малюка из-за ситуации с Bihus: его ждут в зале
Рада проголосовала за вызов главы СБУ Василия Малюка для отчета о слежке СБУ за журналистами Bihus. info.
Международная доставка водительских удостоверений стала доступной в еще пяти странах
Отныне украинцы могут получить свои водительские удостоверения с международной доставкой еще в пять европейских стран: Словения, Хорватия, Черногория, Бельгия и Швейцария.
В Испании фермеры присоединились к протестам: заблокировали основные трассы
Испанские фермеры заблокировали тракторами основные автомагистрали в знак протеста против высоких цен, бюрократии и конкуренции из-за пределов ЕС.