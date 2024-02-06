Шведская прокуратура сделает заявление по расследованию о подрыве "Северных потоков"

Представитель прокуратуры Стокгольма Матс Люнгвист анонсировал новости в расследовании взрывов на трубопроводах "Северного потока" в сентябре 2022 года, передает УНН со ссылкой на статью в Tagesschau.

Детали

По словам представителя, вскоре будет обнародовано заявление по расследованию взрывов на трубопроводах "Северного потока" в сентябре 2022 года. Представитель шведской прокуратуры должен сделать заявление завтра.

Издания ARD, Süddeutsche Zeitung и Die Zeit не исключают, что в заявлении будет идти речь о прекращении расследования. Точные причины еще не известны. Расследование продолжается с момента подрыва труб "Северного потока" в Балтийском море в сентябре 2022 года, поскольку одна из труб также проходит через шведскую экономическую зону.

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Однако, согласно данным СМИ, расследование будет продолжено в Германии. Генеральный прокурор Германии поручил проведение расследования Федеральному ведомству уголовной полиции и Федеральной полиции. Немецкие прокуроры могут получить выгоду от закрытия шведского расследования. Это связано с тем, что шведские власти могли бы передать свои доказательства немецким коллегам для анализа.

Напомним

Страны, имеющие выход к Балтийскому морю, проводили расследование отдельно и не делились всеми результатами расследования. Поэтому доступ к шведским доказательствам является важным шагом для немецких следователей, которые, очевидно, заинтересованы в частях сильно поврежденных трубопроводов, которые были получены шведскими военными вскоре после взрывов осенью 2022 года. Немецкие следователи хотят сравнить следы взрывчатки, обнаруженные на трубах, со следами, найденными на парусной яхте "Андромеда". По словам местных следователей, судно все еще остается самой горячей зацепкой, которая может привести к подрывникам.

Согласно выводам прокуратуры, "Андромеда" была нанята или, по крайней мере, оплачена через польскую компанию в сентябре 2022 года. Экипаж, который, предположительно, состоял из пяти мужчин и одной женщины, отплыл на яхте из Ростока. Не исключено, что это были водолазы, которые установили взрывные устройства на трубах "Северного потока". Подозревают, что они могли быть украинцами. Говорят, что яхта сделала несколько остановок, в том числе на датском острове Кристиансе, в шведском Сандхамне и польском Кольберге.

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