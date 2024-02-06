"росія має заплатити за завдану шкоду": Кулеба обговорив з головою МЗС Португалії використання заморожених російських активів

Україна розраховує, що ЄС ухвалить рішення щодо використання податку на прибуток заморожених активів рф, прибутків, і самих російських активів як таких. Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив на пресконференції з португальським колегою Жуау Гомешем Кравіньйо, який перебуває з візитом в Україні, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.

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Як зазначаєтсья, однією з ключових тем переговорів дипломатів стало використання заморожених російських активів для підтримки України.

Ми розуміємо хід дискусій всередині ЄС, на рівні Групи семи. Дякуємо Португалії за конструктивну позицію в цьому питанні. Розраховуємо, що рішення буде ухвалене і щодо податку на прибуток, і самих прибутків, і російських активів як таких. росія має заплатити за завдану шкоду. Це правомірно та справедливо