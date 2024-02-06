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"росія має заплатити за завдану шкоду": Кулеба обговорив з головою МЗС Португалії використання заморожених російських активів

"росія має заплатити за завдану шкоду": Кулеба обговорив з головою МЗС Португалії використання заморожених російських активів

Київ • УНН

 • 24311 перегляди

Україна очікує, що ЄС ухвалить рішення про використання доходів від заморожених російських активів для компенсації збитків, завданих російським вторгненням.

Україна розраховує, що ЄС ухвалить рішення щодо використання податку на прибуток заморожених активів рф, прибутків, і самих російських активів як таких. Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив на пресконференції з португальським колегою Жуау Гомешем Кравіньйо, який перебуває з візитом в Україні, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.

Деталі

Як зазначаєтсья, однією з ключових тем переговорів дипломатів стало використання заморожених російських активів для підтримки України. 

Ми розуміємо хід дискусій всередині ЄС, на рівні Групи семи. Дякуємо Португалії за конструктивну позицію в цьому питанні. Розраховуємо, що рішення буде ухвалене і щодо податку на прибуток, і самих прибутків, і російських активів як таких. росія має заплатити за завдану шкоду. Це правомірно та справедливо

- зазначив глава МЗС.

Дипломати окремо обговорили шлях України до ЄС і НАТО, кроки щодо схвалення переговорної рамки та скликання першої міжурядової конференції з проведення переговорів між Україною та Європейським союзом.

"Є чітке розуміння графіку та кроків до ухвалення цих рішень. Будемо щодня і щотижня просуватися вперед", - зауважив міністр. 

Бельгія запропонувала план вилучення заморожених російських активів03.02.24, 23:45 • 78183 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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