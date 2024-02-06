"россия должна заплатить за нанесенный ущерб": Кулеба обсудил с главой МИД Португалии использование замороженных российских активов
Украина ожидает, что ЕС примет решение об использовании доходов от замороженных российских активов для компенсации ущерба, нанесенного российским вторжением.
Продление военного положения одобрил парламент
Парламент одобрил продление военного положения в Украине до 13 мая 2024 года.
Сунак заявил, что рак у короля Чарльза ІІІ "обнаружен рано"
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что находится в "регулярном контакте" с королем Чарльзом III после того, как узнал о диагнозе рака у монарха, и был благодарен, что болезнь была обнаружена на ранней стадии.
Армия рф ударила "шахедом" по Марганцу на Днепропетровщине: два человека ранены
Два человека получили ранения в результате атаки российского беспилотника-камикадзе на Марганец в Днепропетровской области.
Украина ожидает от ЕС скорейшего увеличения поставок артиллерийских снарядов - Кулеба
Глава МИД заявил, что Украина рассчитывает, что ЕС в кратчайшие сроки увеличит поставки артиллерийских снарядов.
С начала полномасштабного вторжения Украина вывела из строя треть черноморского флота рф - СтратКом
С начала российского вторжения в Украину Силы обороны вывели из строя 24 российских корабля, 1 подводную лодку, что вывело из строя более трети Черноморского флота россии, согласно украинским военным отчетам.
Ткань возрастом 6 тыс. лет впервые в Украине представили в музее на Черкасщине. Вот почему это важно
Ткань возрастом 6 тыс. лет впервые в Украине представили в музее в Черкасской области
россияне распространяют фейк о том, что Ощадбанк блокирует карты за неявку в ТЦК - Центр противодействия дезинформации
российские пропагандисты активно распространяют фейковые сообщения о том, что "Ощадбанк" блокирует карты за неявку по повестке, но в банке это опровергают.
В приложении "Дія" не планируется выдача повесток и проведение выборов.
Вице-премьер-министр объявил, что приложение "Дія" не планирует выдавать повестки или проводить выборы, а в феврале откроет свой код для большей прозрачности.
Федоров: в "Дія" в ближайшее время планируют запустить онлайн-брак
Вице-премьер-министр Украины объявил о планах запустить онлайн-сервис бракосочетания через приложение "Дія", который позволит парам жениться дистанционно с помощью видеосвязи.