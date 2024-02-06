"россия должна заплатить за нанесенный ущерб": Кулеба обсудил с главой МИД Португалии использование замороженных российских активов

Украина рассчитывает, что ЕС примет решение относительно использования налога на прибыль замороженных активов рф, прибылей, и самих российских активов как таковых. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил на пресс-конференции с португальским коллегой Жуау Гомешем Кравиньйо, который находится с визитом в Украине, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Как отмечается, одной из ключевых тем переговоров дипломатов стало использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

Мы понимаем ход дискуссий внутри ЕС, на уровне Группы семи. Спасибо Португалии за конструктивную позицию в этом вопросе. Рассчитываем, что решение будет принято и по налогу на прибыль, и самих прибылей, и российских активов как таковых. россия должна заплатить за нанесенный ущерб. Это правомерно и справедливо - отметил глава МИД.

Дипломаты отдельно обсудили путь Украины в ЕС и НАТО, шаги по одобрению переговорной рамки и созыв первой межправительственной конференции по проведению переговоров между Украиной и Европейским союзом.

"Есть четкое понимание графика и шагов к принятию этих решений. Будем ежедневно и еженедельно продвигаться вперед", - отметил министр.

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