"США граються з вогнем": головний дипломат Туреччини торкнувся теми американо-іранських відносин та F-35 і F-16

Міністр закордонних справ Хакан Фідан зробив заяви щодо програми продажу винищувачів F-16, F-35, торкнувся теми рф та зенітних систем С-400, а також повідомив своє бачення ризиків щодо ізраїльсько-хамаської війни та напружених відносин між США та Іраном.

Про це передає УНН із посиланням на A-Haber та CNN Turk.

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Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан в ефірі місцевого телебачення звернувся до контрольованого напруження у відносинах між Іраном та США, - на думку турецього дипломата США "грають з вогнем", що може мати регіональне поширення наслідків.

Ми вже згадували про ризик регіональних наслідків війни в Газі. Жодна зі сторін не хоче переходити до певної стадії. Вони граються з вогнем. Гра з вогнем може перетворитися на пожежу. Необхідно уникнути регіональних наслідків. Ситуація не дуже хороша. Ми можемо зіткнутися з більшими наслідками. - сказав Фідан.

Міністр Фідан також пояснив очікування рішення американських законодавців щодо угоди з F-16.

Щойно ми схвалили в парламенті шведський закон, президент США Джо Байден надіслав до Конгресу листа. Одразу після підписання цього закону нашим президентом документ передали тій стороні, і про це було повідомлено Конгрес. Процес далі відбувається так: після подання в Конгрес документів [про угоду з Туреччиною] є двотижневий період очікування. Тож упевнений, що після закінчення двох тижнів, тобто до наступної суботи, процес завершиться – сказав він.

На запитання про те, як проблема F-35 із США вплине на турецько-грецький баланс в Егейському морі, Фідан відповів: "Проблема з F-35 виникла як відображення виключення Туреччини з програми та її прагнення та політики покращити власну обороноздатність".

Відзначивши, що Туреччина є не лише замовником, але й одним з партнерів-виробників F-35, міністр Фідан сказав:

Тут є фінансові втрати для Туреччини, а також втрати з точки зору потужності, яку вона запропонувала. Ми зараз працюємо над тим, щоб це усунути. Особливо з точки зору компенсації матеріальних збитків, наші відповідні органи проводять серйозну інтенсивну роботу - сказав він.

Хакан Фідан зазначив, що оскільки Греція є членом НАТО, вона входить до списку країн, яким США будуть розподіляти після виробництва, і сказав: "Поставка F-35 передбачається після 2030 року. Ми будемо стежити за тим, що буде відбуватися..".

З приводу С-400, за словами дипломата, - це було відображенням пошуків і політики щодо розвитку можливостей протиповітряної оборони Туреччини.

Коли ми не змогли отримати підтримку, на яку розраховували, від наших партнерів по НАТО в цьому питанні, ми уклали угоду з росією щодо систем протиповітряної оборони С-400. Використовуючи цю угоду як привід, американці зайняли позицію в рамках власного правового поля. – ідеться у повідомленні Фідана.

Нагадаємо

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