"США граються з вогнем": головний дипломат Туреччини торкнувся теми американо-іранських відносин та F-35 і F-16

ukenru
19:41 • 39565 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 91278 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 113377 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115435 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 230139 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155972 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146568 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132691 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121697 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112856 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1 м/с
78 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

29 березня, 15:27 • 44805 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52988 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 46409 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 47866 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 42671 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 230140 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384924 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440231 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448619 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358063 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 113378 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130392 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124589 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98470 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107727 перегляди
Актуальне
"США граються з вогнем": головний дипломат Туреччини торкнувся теми американо-іранських відносин та F-35 і F-16

"США граються з вогнем": головний дипломат Туреччини торкнувся теми американо-іранських відносин та F-35 і F-16

Київ • УНН

 • 26062 перегляди

Міністр закордонних справ Туреччини обговорив зростання напруженості між США та Іраном та її потенційні регіональні наслідки, а також турецько-американські програми щодо F-16, F-35

Міністр закордонних справ Хакан Фідан зробив заяви щодо програми продажу винищувачів F-16, F-35, торкнувся теми рф та зенітних систем С-400, а також повідомив своє бачення ризиків щодо ізраїльсько-хамаської війни та напружених відносин між США та Іраном.

Про це передає УНН із посиланням на A-Haber та CNN Turk.

Деталі

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан в ефірі місцевого телебачення звернувся до контрольованого напруження у відносинах між Іраном та США, - на думку турецього дипломата США "грають з вогнем", що може мати регіональне поширення наслідків.

Ми вже згадували про ризик регіональних наслідків війни в Газі. Жодна зі сторін не хоче переходити до певної стадії. Вони граються з вогнем. Гра з вогнем може перетворитися на пожежу. Необхідно уникнути регіональних наслідків. Ситуація не дуже хороша. Ми можемо зіткнутися з більшими наслідками.

- сказав Фідан.
Image

Міністр Фідан також пояснив очікування рішення американських законодавців щодо угоди з F-16.

Щойно ми схвалили в парламенті шведський закон, президент США Джо Байден надіслав до Конгресу листа. Одразу після підписання цього закону нашим президентом документ передали тій стороні, і про це було повідомлено Конгрес. Процес далі відбувається так: після подання в Конгрес документів [про угоду з Туреччиною] є двотижневий період очікування. Тож упевнений, що після закінчення двох тижнів, тобто до наступної суботи, процес завершиться 

– сказав він.
Image

На запитання про те, як проблема F-35 із США вплине на турецько-грецький баланс в Егейському морі, Фідан відповів: "Проблема з F-35 виникла як відображення виключення Туреччини з програми та її прагнення та політики покращити власну обороноздатність".

Відзначивши, що Туреччина є не лише замовником, але й одним з партнерів-виробників F-35, міністр Фідан сказав:

Тут є фінансові втрати для Туреччини, а також втрати з точки зору потужності, яку вона запропонувала. Ми зараз працюємо над тим, щоб це усунути. Особливо з точки зору компенсації матеріальних збитків, наші відповідні органи проводять серйозну інтенсивну роботу

- сказав він.

Хакан Фідан зазначив, що оскільки Греція є членом НАТО, вона входить до списку країн, яким США будуть розподіляти після виробництва, і сказав: "Поставка F-35 передбачається після 2030 року. Ми будемо стежити за тим, що буде відбуватися..".

З приводу С-400, за словами дипломата,  - це було відображенням пошуків і політики щодо розвитку можливостей протиповітряної оборони Туреччини.

Коли ми не змогли отримати підтримку, на яку розраховували, від наших партнерів по НАТО в цьому питанні, ми уклали угоду з росією щодо систем протиповітряної оборони С-400. Використовуючи цю угоду як привід, американці зайняли позицію в рамках власного правового поля.

 – ідеться у повідомленні Фідана.

Нагадаємо

Туреччина веде переговори з Великою Британією та Іспанією про купівлю 40 винищувачів Eurofighter Typhoon.

Туреччина, Болгарія і Румунія домовились сформувати оперативну групу з очищення Чорного моря від морських мін, що посилить безпеку судноплавства.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,799.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,828.23