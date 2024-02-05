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"США играют с огнем": главный дипломат Турции затронул тему американо-иранских отношений и F-35 и F-16

"США играют с огнем": главный дипломат Турции затронул тему американо-иранских отношений и F-35 и F-16

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 14:09  •  18524 просмотра

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Министр иностранных дел Турции обсудил рост напряженности между США и Ираном и ее потенциальные региональные последствия, а также турецко-американские программы по F-16, F-35

Министр иностранных дел Хакан Фидан сделал заявления по программе продажи истребителей F-16, F-35, затронул тему РФ и зенитных систем С-400, а также сообщил свое видение рисков израильско-хамасской войны и напряженных отношений между США и Ираном.

Об этом передает УНН со ссылкой на A-Haber и CNN Turk.

Детали

Глава МИД Турции Хакан Фидан в эфире местного телевидения обратился к контролируемому напряжению в отношениях между Ираном и США, - по мнению турецкого дипломата США "играют с огнем", что может иметь региональное распространение последствий.

Мы уже упоминали о риске региональных последствий войны в Газе. Ни одна из сторон не хочет переходить к определенной стадии. Они играют с огнем. Игра с огнем может превратиться в пожар. Необходимо избежать региональных последствий. Ситуация не очень хорошая. Мы можем столкнуться с большими последствиями.

- сказал Фидан.
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Министр Фидан также объяснил ожидания решения американских законодателей по сделке с F-16.

Как только мы одобрили в парламенте шведский закон, президент США Джо Байден направил в Конгресс письмо. Сразу после подписания этого закона нашим президентом документ передали той стороне, и об этом был уведомлен Конгресс. Процесс дальше происходит так: после подачи в Конгресс документов [о соглашении с Турцией] есть двухнедельный период ожидания. Поэтому уверен, что по истечении двух недель, то есть до следующей субботы, процесс завершится 

- сказал он.
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На вопрос о том, как проблема F-35 с США повлияет на турецко-греческий баланс в Эгейском море, Фидан ответил: "Проблема с F-35 возникла как отражение исключения Турции из программы и её стремления и политики улучшить собственную обороноспособность".

Отметив, что Турция является не только заказчиком, но и одним из партнеров-производителей F-35, министр Фидан сказал:

Здесь есть финансовые потери для Турции, а также потери с точки зрения мощности, которую она предложила. Мы сейчас работаем над тем, чтобы это устранить. Особенно с точки зрения компенсации материального ущерба, наши соответствующие органы проводят серьезную интенсивную работу

- сказал он.

Хакан Фидан отметил, что поскольку Греция является членом НАТО, она входит в список стран, которым США будут распределять после производства, и сказал: "Поставка F-35 предполагается после 2030 года. Мы будем следить за тем, что будет происходить...".

По поводу С-400, по словам дипломата,  - это было отражением поисков и политики по развитию возможностей противовоздушной обороны Турции.

Когда мы не смогли получить поддержку, на которую рассчитывали, от наших партнеров по НАТО в этом вопросе, мы заключили соглашение с Россией по системам противовоздушной обороны С-400. Используя это соглашение как повод, американцы заняли позицию в рамках собственного правового поля.

 - говорится в сообщении Фидана.

Напомним,

Турция ведет переговоры с Великобританией и Испанией о покупке 40 истребителей Eurofighter Typhoon.

Турция, Болгария и Румыния договорились сформировать оперативную группу по очистке Черного моря от морских мин, что усилит безопасность судоходства.

Игорь Тележников

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