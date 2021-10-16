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Актуальное
Транзит газа через Украину упал более чем вдвое - Витренко

Транзит газа через Украину упал более чем вдвое - Витренко

Киев  •  УНН

 • 22384 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Заявление президента России Владимира Путина об увеличении газового транзита через Украину не соответствует действительности. С начала года его объемы существенно упали. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Если мы посмотрим на суточные объемы транзита, то увидим, что они упали практически в два раза. Было в начале года 180 млн кубометров в сутки, сейчас — это примерно 80 млн кубометров”, — сказал Витренко.

Детали

Витренко отметил, что высказывания Владимира Путина об изношенности украинской ГТС также не соответствует действительности.

Контекст

Владимир Путин заявил, что Россия отправляет в Европу столько газа, сколько просят партнеры. Однако увеличивать транзит через Украину “опасно”, так как якобы “износ трубы там составляет 80%” и она может “лопнуть” .

Дополнение

Председатель Оператора ГТС Украины Сергей Макогон сообщил, что российский “Газпром” с начала этого года трижды снижал объемы транзита газа украинской газотранспортной системой.

В сентябре 2021 гоад транзит газа через Украину превысил 3 млрд куб. м, при этом на сентябрь 2021 российский “Газпром” бронировал только 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей. На октябрь также не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей.

Добавим

Российская компания “Газпром” остановила транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии с 1 октября. Это произошло после того, как Венгрия подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставку газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы. Украинская сторона обещала обратиться в Еврокомиссию по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики. Глава ОГТСУ Сергей Макогон заявил, что после контракта с “Газпромом” оператор газотранспортной системы Украины ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину.

Венгрия жестко отреагировала на критику официального Киева по долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром”. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства.

Страны вызвали в свои МИД послов друг друга. Позже перед журналистами глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба призвал венгерских партнеров сейчас не раскручивать эмоции.

В то же время Москва заявила, что новый долгосрочный контракт Венгрии и российской компании “Газпром” на поставку газа в страну в обход Украины якобы “не нарушает ничьи права”, а “Киев не имеет права вмешиваться в этот аспект двусторонних отношений Москвы и Будапешта”.

Справка

Текущее транзитное соглашение между НАК “Нафтогаз Украины” и российским ОАО “Газпром” заключена в конце 2019 сроком на пять лет. Она предусматривает бронирования “Газпромом” мощностей для транзита объемом 65 млрд куб. м (178 млн куб. м / сутки) в 2020 году и по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м / сут) в 2021-2024 годах.

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