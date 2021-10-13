Путін заявив, що у разі збільшення транзиту газу через Україну - "труба просто лусне"

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“Я вам уже сказав, що зношеність газотранспортної системи України складає, ну, за різними підрахунками, десь 80-85%. Для того, щоб зберігати або тим більше збільшувати, а ми і так збільшуємо сьогодні, незважаючи ні на що, не дивлячись на наші політичні розбіжності, на 10% в цьому році був збільшений обсяг прокачування понад наших контрактних зобов’язань”, — сказав президент.

За словами Путіна, “Газпром” вже збільшив поставки газу в Європу на 10%, а в цілому РФ — на 15%. При цьому президент заявив, що “Газпром” зацікавлений в довгострокових контрактах з ЄС, хоча втрачає в ціні щодо цін на спотовому ринку.

“Там більше збільшувати-то не можна. Нам усі натякають: збільште ще поставки через Україну. Небезпечно збільшувати. Там десятиліттями не ремонтувалася ГТС. Там, може бути, якщо тиск збільшиш, вона лусне взагалі. Європа зовсім позбудеться цього маршруту”, — вирішив заявити він.

Твердження ж, що РФ будувала трубопроводи “Північний потік-1”, “Північний потік-2” і “Турецький потік”, щоб обійти Україну президент назвав “нісенітницею рівня на вербі груші”.

Про зростання цін на газ

За словами Путіна, після минулої зими багато європейських країн не стали заповнювати запаси газу перед новим сезоном, сподівалися на спотові поставки і тим самим прискорили зростання цін.

“Зростання цін на газ в Європі стало наслідком дефіциту електроенергії, а не навпаки. І не потрібно, що називається, перекладати з хворої голови на здорову, як у нас кажуть і як намагаються робити деякі наші партнери”, — сказав він. За його словами, європейські країни нібито “просто прикривають свої власні помилки”.

Раніше

Про необхідність збереження газового транзиту через Україну згадувала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен в ході саміту у Києві. Вона також зауважила, що перехід України на “зелену” енергетику позбавить країну від необхідності закуповувати газ.

При цьому глава Кремля 6 жовтня заявив, що Росія у 2021 році “перевищить свої контрактні зобов’язання щодо прокачування газу через Україну”.

“До речі кажучи, ми бачимо всякі спекуляції на тему газотранспортної системи України, про постачання через неї. Хотів би тут теж відзначити, наші контрактні зобов’язання щодо постачання через ГТС України — 40 мільярдів кубічних метрів газу на рік. За дев’ять місяців поточного року „Газпром“ збільшив ці поставки, цю прокачування точніше, через транспортну систему України більш ніж на вісім відсотків”, — сказав президент Росії на нараді з питань енергетики.

Путін додав, що нібито: “можна з упевненістю сказати, що ми маємо перевищити свої контрактні зобов’язання щодо постачання газу через територію України”.