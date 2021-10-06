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Путін стверджує, що Росія "перевиконає" у цьому році умови контракту з Україною щодо транзиту газу

Київ • УНН

 • 20064 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Росія у 2021 році “перевищить свої контрактні зобов’язання щодо прокачування газу через Україну”, заявив російський президент Володимир Путін на нараді з питань енергетики, пише УНН.

За його словами, на цю тему нібито є багато спекуляцій.

Деталі

“До речі кажучи, ми бачимо всякі спекуляції на тему газотранспортної системи України, про постачання через неї. Хотів би тут теж відзначити, наші контрактні зобов’язання щодо постачання через ГТС України — 40 мільярдів кубічних метрів газу на рік. За дев’ять місяців поточного року „Газпром“ збільшив ці поставки, цю прокачування точніше, через транспортну систему України більш ніж на вісім відсотків”, — заявив президент Росії.

Путін додав, що нібито: “можна з упевненістю сказати, що ми маємо перевищити свої контрактні зобов’язання щодо постачання газу через територію України”.

Він заявив, що нарощувати цей транзит ще сильніше для “Газпрому” економічно невигідно, тому що поставки за новими системам дешевше приблизно на три мільярди доларів на рік до існуючих обсягів.

Контекст

Транзит газу до Угорщини через територію України повністю припинився у неділю, 3 жовтня. Ще 1 жовтня транзит газу в Угорщину впав у чотири рази.

Російська компанія “Газпром” зупинила транзит природного газу по території України в напрямку Угорщини.

“1 жовтня 2021 року з початку нових газових доби (7:00) зупинений транзит природного газу по території України в напрямку Угорщини. Заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності з України на вихід до Угорщини законтрактовані на весь газовий рік (з 01.10.2021 по 30.09.2022) у розмірі 24,6 млн куб. м на добу”, — повідомили в Оператора ГТС України.

Енергетична ситуація в Європі

Ціна на газ в Європі на відкритті торгів 6 жовтня різко зросла до нового історичного рекорду, перевищивши 1500 доларів за 1 тис. куб. м. Попередній рекорд був встановлений лише вчора і на той момент майже досягла 1250 доларів за 1 тис. куб. м.

П’ять країн Європейського союзу прийняли рішення провести розслідування причин рекордного стрибка цін на газ в Європі. Про це йдеться у спільній заяві Франції, Іспанії, Чехії, Румунії та Греції.

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