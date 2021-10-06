Путин утверждает, что Россия "перевыполнит" в этом году условия контракта с Украиной о транзите газа

По его словам, на эту тему якобы есть много спекуляций.

Детали

“Кстати говоря, мы видим всякие спекуляции на тему газотранспортной системы Украины, о поставках через неё. Хотел бы здесь тоже отметить, наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины — 40 миллиардов кубических метров газа в год. За девять месяцев текущего года „Газпром“ увеличил эти поставки, эту прокачку точнее, через транспортную систему Украины более чем на восемь процентов”, — заявил президент России.

Путин добавил, что якобы: “можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины”.

Он заявил, что наращивать этот транзит еще сильнее для “Газпрома” экономически невыгодно, так как поставки по новым системам дешевле примерно на три миллиарда долларов в год к существующим объемам.

Контекст

Транзит газа в Венгрию через территорию Украины полностью прекратился в воскресенье, 3 октября. Еще 1 октября транзит газа в Венгрию упал в четыре раза.

Российская компания “Газпром” остановила транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.

“1 октября 2021 года с начала новых газовых суток (7:00) остановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности с Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн куб. м в сутки”, — сообщили в Оператора ГТС Украины.

Энергетическая ситуация в Европе

Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября резко выросла до нового исторического рекорда, превысив 1500 долларов за 1 тыс. куб. м. Предыдущий рекорд был установлен лишь вчера и на тот момент почти достигла 1250 долларов за 1 тыс. куб. м.

Пять стран Европейского союза приняли решение провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции.