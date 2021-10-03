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Газовий контракт Будапешта і Москви: транзит газу через Україну до Угорщини повністю припинився

Київ • УНН

 • 44397 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Транзит газу до Угорщини через територію України повністю припинився у неділю, 3 жовтня. Ще 1 жовтня транзит газу до Угорщини впав у чотири рази, пише УНН з посиланням на дані угорського оператора FGSZ.

Деталі

Згідно з інформацією оператора, прокачування газу через пункт “Берегово” на кордоні України з Угорщиною в цей день не припинялася і склала 4,823 мільйона кубометрів.

Проте, ще 30 вересня вона була в 3,8 рази більше — 18,528 мільйона кубометрів.

У суботу, 2 жовтня, транзит знизився більше — у 2 рази в порівнянні з п’ятницею, до 2,31 мільйона кубометрів.

За оперативними даними FGSZ, 3 жовтня транзит газу через Україну в Угорщину точці “Берегово” відсутній.

Раніше

Російська компанія “Газпром” зупинила транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.

“1 жовтня 2021 року з початку нової газової доби (7:00) зупинено транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини. Заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік (з 01.10.2021 по 30.09.2022) у розмірі 24,6 млн куб. м на добу”, — повідомили в Оператора ГТС України.

Конфлікт навколо газового контракту

Угорщина підписала довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром” на постачання газу в обхід України.

В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані.

МЗС України повідомило, що ініціювало перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін.

Українська сторона також звернеться до Комісії з надання оцінки відповідності нового угорсько-російської газової угоди з європейським законодавством у сфері енергетики. Глава ОГТСУ Сергій Макогон заявив, що після контракту з “Газпромом” оператор газотранспортної системи України очікує значне скорочення або повну зупинку транзиту до Угорщини через Україну.

Угорщина жорстко відреагувала на критику офіційного Києва за довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром”. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави.

Вранці 28 вересня у МЗС Угорщини викликали посла України через суперечку про угоди Будапешта з російською компанією “Газпром”. Глава МЗС Угорщини вирішив заявити, що цей крок недружелюбний після всієї підтримки, яку Україна отримала від Угорщини.

Пізніше стало відомо, що українська сторона аналогічно викликала посла Угорщини. Пізніше перед журналістами глава зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба закликав угорських партнерів зараз не розкручувати емоції.

“Вони дуже часто говорять різні речі про Україну, які нам не подобаються, але ми не реагуємо на них емоційно”, — зазначив Кулеба.

У той же час Москва заявила, що новий довгостроковий контракт Угорщини та російської компанії “Газпром” на постачання газу в країну в обхід України нібито “не порушує нічиї права”, а “Київ не має права втручатися в цей аспект двосторонніх відносин Москви і Будапешта”.

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