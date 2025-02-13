Трампа поражает, какую систему дронов построила Украина - Зеленский

Президента США Дональда Трампа поражает, какую систему дронов, технологическую платформу построила Украина. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский, комментируя вчерашний разговор с Трампом, передает УНН.

Был очень хороший разговор (с Трампом - ред.), мы говорили обо всем, и о северных корейцах. Он удивлен и его поражает, то, что мы построили такую систему дронов, такую технологическую платформу, около 200 предприятий. Он понимает, что происходит, он понимает, что мы №1 в мире, или одни из первых - рассказал Зеленский.

Зеленский отметил Трампу, что от Украины не очень далеко Иран и это опасность.

Они также в топе стоят по производству дронов и поэтому для нас очень важно остановить россию и Иран помогает (рф - ред.) - отметил Зеленский.

Дополнение

Трамп заявил о "продуктивном" телефонном разговоре с путиным 12 февраля, где они обсудили войну в Украине и другие темы. Стороны договорились о начале переговоров и визитах в страны друг друга.

Также Трамп заявил о планах встретиться с путиным в Саудовской Аравии.

12 февраля Президент Украины Владимир Зеленский и Трамп также провели телефонный разговор. Президенты обсудили возможности достижения мира, технологические возможности, а также Трамп проинформировал о деталях своего разговора с российским диктатором владимиром путиным.

Руководитель ОП Ермак отметил, что Зеленский и Трамп договорились немедленно начать работу команд по завершению войны.