Трампа вражає, яку систему дронів побудувала Україна - Зеленський

Президента США Дональда Трампа вражає, яку систему дронів, технологічну платформу побудувала Україна. Про це сказав Президент Володимир Зеленський, коментуючи вчорашню розмову з Трампом, передає УНН.

Була дуже хороша розмова (з Трампом - ред.), ми говорили про все, і про північних корейців. Він здивований і його вражає, те, що ми побудували таку систему дронів, таку технологічну платформу, біля 200 підприємств. Він розуміє, що відбувається, він розуміє, що ми №1 в світі, або одні з перших - розповів Зеленський.

Зеленський зазначив Трампу, що від України не дуже далеко Іран і це небезпека.

Вони також в топі стоять по виробництву дронів й тому для нас дуже важливо зупинити росію і Іран допомагає ( рф - ред.) - зазначив Зеленський.

Доповнення

Трамп заявив про "продуктивну" телефонну розмову з путіним 12 лютого, де вони обговорили війну в Україні та інші теми. Сторони домовились про початок переговорів та візити до країн один одного.

Також Трамп заявив про плани зустрітися з путіним у Саудівській Аравії.

12 лютого Президент України Володимир Зеленський та Трамп також провели телефонну розмову. Президенти обговорили можливості досягнення миру, технологічні можливості, а також Трамп поінформував про деталі своєї розмови з російським диктатором володимиром путіним.

Керівник ОП Єрмак зазначив, що Зеленський та Трамп домовилися негайно розпочати роботу команд щодо завершення війни.