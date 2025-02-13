Трампа вражає, яку систему дронів побудувала Україна - Зеленський
Київ • УНН
Трамп висловив захоплення українською системою дронів під час телефонної розмови з Зеленським. Сторони обговорили досягнення миру та домовились про початок роботи команд щодо завершення війни.
Президента США Дональда Трампа вражає, яку систему дронів, технологічну платформу побудувала Україна. Про це сказав Президент Володимир Зеленський, коментуючи вчорашню розмову з Трампом, передає УНН.
Була дуже хороша розмова (з Трампом - ред.), ми говорили про все, і про північних корейців. Він здивований і його вражає, те, що ми побудували таку систему дронів, таку технологічну платформу, біля 200 підприємств. Він розуміє, що відбувається, він розуміє, що ми №1 в світі, або одні з перших
Зеленський зазначив Трампу, що від України не дуже далеко Іран і це небезпека.
Вони також в топі стоять по виробництву дронів й тому для нас дуже важливо зупинити росію і Іран допомагає ( рф - ред.)
Доповнення
Трамп заявив про "продуктивну" телефонну розмову з путіним 12 лютого, де вони обговорили війну в Україні та інші теми. Сторони домовились про початок переговорів та візити до країн один одного.
Також Трамп заявив про плани зустрітися з путіним у Саудівській Аравії.
12 лютого Президент України Володимир Зеленський та Трамп також провели телефонну розмову. Президенти обговорили можливості досягнення миру, технологічні можливості, а також Трамп поінформував про деталі своєї розмови з російським диктатором володимиром путіним.
Керівник ОП Єрмак зазначив, що Зеленський та Трамп домовилися негайно розпочати роботу команд щодо завершення війни.