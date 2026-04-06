Трамп заявил, что оба американских летчика, сбитых в Иране, "чувствуют себя хорошо"
Киев • УНН
Двое американских летчиков восстанавливаются после ранений и рискованной операции по спасению. Истребитель США впервые сбили над территорией Ирана.
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что двое летчиков, чей истребитель был сбит над Ираном, очень хорошо восстанавливаются, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Он чувствует себя действительно хорошо", - сказал Трамп о летчике, который провел более суток, скрываясь в Иране, прежде чем был спасен во время рискованной операции. Другой член экипажа был спасен вскоре после аварии.
"Они оба очень хорошо восстанавливаются. Оба получили ранения, и с ними все в порядке", — сказал Трамп журналистам на пасхальном катании яиц в Белом доме.
Трамп назвал спасение пилота в Иране "пасхальным чудом" и получил волну критики06.04.26, 04:41 • 6246 просмотров
Добавим
Истребитель F-15E Strike Eagle был сбит в пятницу, что стало первым случаем, когда американский самолет был сбит над Ираном во время конфликта.
Эти комментарии стали первыми публичными заявлениями Трампа относительно спасательной операции.