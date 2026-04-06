Трамп заявив, що обидва американські льотчики, збиті в Ірані, "почуваються добре"
Київ • УНН
Двоє американських льотчиків відновлюються після поранень та ризикованої операції з порятунку. Винищувач США вперше збили над територією Ірану.
Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що двоє льотчиків, чий винищувач був збитий над Іраном, дуже добре відновлюються, передає УНН із посиланням на CNN.
"Він почувається дійсно добре", - сказав Трамп про льотчика, який провів більше доби, ховаючись в Ірані, перш ніж був врятований під час ризикованої операції. Інший член екіпажу був врятований невдовзі після аварії.
"Вони обоє дуже добре відновлюються. Обидва зазнали поранень, і з ними все гаразд", — сказав Трамп журналістам на великодньому катанні яєць у Білому домі.
Додамо
Винищувач F-15E Strike Eagle був збитий у п'ятницю, що стало першим випадком, коли американський літак був збитий над Іраном під час конфлікту.
Ці коментарі стали першими публічними заявами Трампа щодо рятувальної операції.