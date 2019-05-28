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Трамп выразил соболезнования в связи с нападением в парке в Японии

Трамп выразил соболезнования в связи с нападением в парке в Японии

Киев  •  УНН

 • 8097 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп, который сейчас находится с государственным визитом в Японии, выразил сожаление в связи с инцидентом, произошедшим во вторник в городе Кавасаки. Слова соболезнования американского президента транслировали в прямом эфире национальные телеканалы, передает УНН.

“Я хочу принести соболезнования всем пострадавшим и их семьям. Американский народ скорбит вместе с японским народом”, — сказал Трамп.

Как сообщал УНН, по последним уточненным данным, 16 человек пострадали в результате инцидента в городе Кавасаки близ Токио, где 50-летний мужчина напал на школьников и взрослых, которые ждали автобуса. Из них два человека, включая одного ребенка, находятся в состоянии клинической смерти, а еще трое — в тяжелом состоянии. На месте преступления полиция обнаружила два ножа.

На данный момент сообщается, что нападавший скончался.

Напомним, президент США Дональд Трамп находится в Японии с официальным визитом. Во время пребывания в Японии он встретился с премьер-министром страны Синдзо Абэ, с которым они сыграли в гольф, и, в частности, посетили турнир по сумо.

В частности, Трамп вместе со своей женой Меланией прибыл в понедельник в императорский дворец в центре Токио, где провел встречу с новым императором Японии Нарухито и императрицей Масако.

Свои слова соболезнования американский лидер сказал, выступая на одном из крупнейших кораблей японских ВМС — вертолетоносца “Кага” на базе Йокосука у входа в Токийский залив, который он посетил вместе с премьером Японии — Синдзо Абэ.

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