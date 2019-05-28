Помер чоловік, що напав на дітей з ножем в японському парку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Чоловік, який напав з ножем на дітей в японському місті Кавасакі, помер від поранення. Про це у вівторок повідомило громадське телебачення NHK, передає УНН.
Відзначається, що він помер, не приходячи до тями.
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Як повідомляв УНН, за останніми даними, 16 людей постраждали в результаті інциденту в місті Кавасакі поблизу Токіо, де 50-річний чоловік напав на школярів і дорослих, які чекали автобуса. З них двоє людей, включаючи одну дитину, знаходяться в стані клінічної смерті, а ще троє - у важкому стані. На місці злочину поліція виявила два ножа.