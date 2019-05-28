Умер мужчина, напавший на детей с ножом в японском парке
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Мужчина, напавший с ножом на детей в японском городе Кавасаки, умер от ранения. Об этом во вторник сообщило общественное телевидение NHK, передает УНН.
Отмечается, что он умер, не приходя в сознание.
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Как сообщал УНН, по последним данным, 16 человек пострадали в результате инцидента в городе Кавасаки близ Токио, где 50-летний мужчина напал на школьников и взрослых, которые ждали автобуса. Из них два человека, включая одного ребенка, находятся в состоянии клинической смерти, а еще трое - в тяжелом состоянии. На месте преступления полиция обнаружила два ножа.