Невідомий з ножем напав на школярів в парку в Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Невідомий напав з ножем на людей в парку японського міста Кавасакі. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK.
За даними поліції, в результаті нападу постраждали щонайменше вісім учнів початкової школи і троє дорослих - зараз їм надається медична допомога.
Одна людина перебуває у важкому стані. Правоохоронні органи в даний час ведуть переслідування нападника, який зник із місця злочину.
Нагадаємо, на Чернігівщині прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який вимагав гроші у неповнолітніх з ножем.