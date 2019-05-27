Зловмисник з ножем і битою вимагав гроші у ліцеїстів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. На Чернігівщині прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який вимагав гроші у неповнолітніх, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури області.
Як зазначається, в лютому 2019 року, місцевий житель, погрожуючи проколоти долоню металевим предметом, схожим на ніж, вимагав у неповнолітнього 200 гривень. Також, погрожуючи заподіянням тілесних ушкоджень з використанням бейсбольної бити, вимагав у двох інших неповнолітніх грошові кошти в сумі 200 грн. Учні ліцею передавали йому вказані суми грошей.
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт направлено до суду.
Дії чоловіка кваліфіковано за частиною 1 статті 187, частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України, як напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із погрозою застосування насильства, небезпечним для здоров’я особи, яка зазнала нападу, та напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із погрозою застосування насильства, небезпечним для здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчиненим особою, яка раніше вчинила розбій.
У разі визнання його винним, чоловіку загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, чоловік піде під суд за погрози підірвати поліцейських.