Чоловік піде під суд за погрози підірвати поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Суд розгляне справу стосовно чоловіка, який погрожував працівникам поліції бойовим снарядом на Херсонщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури області.
"До суду направлено обвинувальний акт відносно 43-річного жителя міста Олешки за фактом погрози працівникам Олешківського відділу поліції, які намагались провести обшук за місцем його мешкання, підірвати їх бойовим снарядом", - вказали у прокуратурі.
Тоді, аби недопустити жертв серед цивільних, мешканців з багатоповерхівки евакуювали, і лише потім поліцейські проникли до квартири.
"З урахування того, що чоловік відбуває умовний строк покарання за дезертирство, до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - додали у відомстві.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 345 КК України – погроза вбивством щодо працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків; ч. 1 ст. 263 КК України – незаконне придбання, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Йому загрожує покарання - до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, оперуповноваженого та військового ЗСУ судитимуть за замах на вбивство.