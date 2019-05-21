Мужчина пойдет под суд за угрозы взорвать полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Суд рассмотрит дело в отношении мужчины, который угрожал сотрудникам полиции боевым снарядом в Херсонской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
"В суд направлено обвинительное заключение в отношении 43-летнего жителя города Алешки по факту угрозы сотрудникам Алешковского отдела полиции, которые пытались провести обыск по месту его проживания, подорвать их боевым снарядом", - указали в прокуратуре.
Тогда, чтобы не допустить жертв среди гражданских, жителей с многоэтажки эвакуировали, и только потом полицейские проникли в квартиру.
"С учетом того, что мужчина отбывает условный срок наказания за дезертирство, в отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в ведомстве.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 345 УК Украины - угроза убийством в отношении сотрудника правоохранительного органа в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей; ч. 1 ст. 263 УК Украины - незаконное приобретение, хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. Ему грозит наказание - до семи лет лишения свободы.
Напомним, оперуполномоченного и военного ВСУ будут судить за покушение на убийство.