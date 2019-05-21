Мужчина пойдет под суд за угрозы взорвать полицейских

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КИЕВ. 21 мая. УНН. Суд рассмотрит дело в отношении мужчины, который угрожал сотрудникам полиции боевым снарядом в Херсонской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении 43-летнего жителя города Алешки по факту угрозы сотрудникам Алешковского отдела полиции, которые пытались провести обыск по месту его проживания, подорвать их боевым снарядом", - указали в прокуратуре.

Тогда, чтобы не допустить жертв среди гражданских, жителей с многоэтажки эвакуировали, и только потом полицейские проникли в квартиру.

"С учетом того, что мужчина отбывает условный срок наказания за дезертирство, в отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в ведомстве.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 345 УК Украины - угроза убийством в отношении сотрудника правоохранительного органа в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей; ч. 1 ст. 263 УК Украины - незаконное приобретение, хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. Ему грозит наказание - до семи лет лишения свободы.

Напомним, оперуполномоченного и военного ВСУ будут судить за покушение на убийство.

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