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Оперуповноваженого та військового ЗСУ судитимуть за замах на вбивство

Оперуповноваженого та військового ЗСУ судитимуть за замах на вбивство

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. На Луганщині судитимуть оперуповноваженого Нацполіції та військовослужбовця ЗСУ за розбійний напад та замах на вбивство. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді 2018 року у співробітника Сватівського відділу поліції виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами місцевого мешканця у розмірі 100 000 гривень, які чоловік отримав за продаж насіння соняшника. До злочину у якості співвиконавця правоохоронець залучив свого знайомого військовослужбовця-контрактника однієї з військових частин ЗСУ”, — йдеться у повідомленні.

Чоловіки озброївшись самостійно виготовленим обрізом мисливської рушниці, спорядженої набоями 16 калібру та у вечірній час доби прибули до будинку потерпілого. Оперуповноважений залишився в автомобілі, а його спільник, одягнувши на голову балаклаву та взявши з собою обріз, проник на подвір’я.

На момент вчинення розбійного нападу господар зі своєю співмешканкою та трьома неповнолітніми дітьми знаходився у власному будинку. Вийшовши з будинку він побачив чоловіка зі зброєю. Коли потерпілий спробував повернутися до будинку — зловмисник вистрілив, чим спричинив вогнепальне поранення.

“Заволодіти грошовими коштами нападникам не вдалося. З метою уникнення викриття останні з місця скоєння злочину зникли”, — додали у прокуратурі.

Під час обшуків у помешканні військового було виявлено та вилучено виготовлений саморобним способом арбалет, самозарядний пістолет калібру 9 мм та елементи гладкоствольної мисливської рушниці марки “ТОЗ-БМ” 16-го калібру.
Оперуповноважений Сватівського відділу поліції обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу (розбій), за попередньою змовою групою осіб, з проникненням у житло чи інше сховище).

Співвиконавець злочину — військовослужбовець ЗСУ — обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 263 (виготовлення іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу), ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення та перероблення вогнепальної зброї), ч. 3 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу (розбій), за попередньою змовою групою осіб, з проникненням у житло чи інше сховище), п. 6 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині (умисне убивство), вчинене із корисливих мотивів) КК України.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюється Луганським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

За результатами досудового розслідування прокуратурою Луганської області обвинувальний акт стосовно обох фігурантів у кримінальному провадженні направлено до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, у Миколаєві оперуповноваженого судитимуть за збут наркотиків.

Українські Національні Новини

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