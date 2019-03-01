У Миколаєві оперуповноваженого судитимуть за збут наркотиків

Так, до суду скеровано обвинувальний акт щодо злочинного угруповання, яке у складі трьох осіб під керівництвом оперуповноваженого одного з відділів поліції міста Миколаєва впродовж 2018 року на території регіону організувало та систематично здійснювало збут психотропної речовини-амфетаміну у великих розмірах.

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Крім того, до суду з обвинувальним актом направлено кримінальне провадження стосовно начальника одного з відділів поліції Миколаївської області, який торік, використовуючи своє службове становище, вимагав та одержав від приватного підприємця неправомірну вигоду в сумі 26 тис. грн за не створення перешкод у його господарській діяльності.

У прес-службі додали, що генеральною прокуратурою України підтримання державного обвинувачення у вказаних кримінальних провадженнях доручено прокуратурі Миколаївської області.

Як повідомляв УНН, адвокат піде під суд через спробу підкупу прокурора за 30 тисяч доларів.