У Миколаєві оперуповноваженого судитимуть за збут наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Територіальне управління ДБР Миколаєва завершило досудове розслідування у двох резонансних кримінальних провадженнях, у яких обвинувальні акти направлені до суду. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.
Так, до суду скеровано обвинувальний акт щодо злочинного угруповання, яке у складі трьох осіб під керівництвом оперуповноваженого одного з відділів поліції міста Миколаєва впродовж 2018 року на території регіону організувало та систематично здійснювало збут психотропної речовини-амфетаміну у великих розмірах.
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Крім того, до суду з обвинувальним актом направлено кримінальне провадження стосовно начальника одного з відділів поліції Миколаївської області, який торік, використовуючи своє службове становище, вимагав та одержав від приватного підприємця неправомірну вигоду в сумі 26 тис. грн за не створення перешкод у його господарській діяльності.
У прес-службі додали, що генеральною прокуратурою України підтримання державного обвинувачення у вказаних кримінальних провадженнях доручено прокуратурі Миколаївської області.
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