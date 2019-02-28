Адвокат піде під суд через спробу підкупу прокурора за 30 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Адвокат, який намагався підкупити прокурора за 30 тис. доларів, постане перед судом. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
"Завершено досудове слідство за фактом надання адвокатом неправомірної вигоди у сумі 30 тис. доларів США прокурору одного з відділів столичної прокуратури", - вказали у відомстві.
За даними прокуратури, зазначені кошти адвокат передавав в інтересах двох осіб, які обвинувачуються за ст. 149 КК України (торгівля людьми) з метою схилити прокурора до зміни обвинувачення у суді та, як наслідок, призначення їм менш сурового покарання. Зловмисника затримали у приміщенні столичної прокуратури під час спроби надати працівнику прокуратури частину від обумовленої суми.
"На сьогодні обвинувальний акт відносно адвоката за ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди службовій особі) скеровано до суду", - зазначили у прокуратурі.
Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, сільський голова намагався підкупити прокурора Одеського гарнізону.