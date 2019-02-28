Адвокат пойдет под суд из-за попытки подкупа прокурора за 30 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Адвокат, пытавшийся подкупить прокурора за 30 тыс. долларов, предстанет перед судом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Завершено досудебное следствие по факту предоставления адвокатом неправомерной выгоды в сумме 30 тыс. долларов США прокурору одного из отделов столичной прокуратуры", - указали в ведомстве.
По данным прокуратуры, указанные средства адвокат передавал в интересах двух человек, которые обвиняются по ст. 149 УК Украины (торговля людьми) с целью склонить прокурора к изменению обвинения в суде и, как следствие, назначению им менее сурового наказания. Злоумышленника задержали в помещении столичной прокуратуры при попытке дать сотруднику прокуратуры часть от оговоренной суммы.
"На сегодня обвинительный акт в отношении адвоката по ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) направлено в суд", - отметили в прокуратуре.
Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, сельский голова пытался подкупить прокурора Одесского гарнизона.