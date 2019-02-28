Масштабну групу збувачів наркотиків викрили на Дніпропетровщині

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. У місті Кам’янське на Дніпропетровщині затримали 14 осіб, підозрюваних в організації мережі збуту наркотичної речовини ацетильованого опію. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації Дніпропетровської області.

За попередніми підрахунками правоохоронців, дохід з незаконних оборудок становив близько 1,5 млн гривень щомісячно. Група наркоділків працювала на території міста близько року.

"У ході 30 обшуків поліцейські вилучили опій ацетильований, марихуану, прекурсор «ангідрит оцтової кислоти» та гроші, отримані за збут наркотичних речовин. За цінами «чорного» ринку вартість вилучених наркозасобів становить 72 тис. гривень. Також вилучено 3 автомобілі, придбані за кошти, отримані за збут наркотичних засобів", - йдеться в повідомленні.

У результаті 7 особам безпосередньо причетним до організації збуту опію ацетильованого, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК Україну - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Наразі 4 затриманих взято під варту, ще 3 підозрюваним буде обрана міра запобіжного заходу, встановлюється роль та документування злочинної діяльності інших осіб.

Винним загрожує позбавлення волі строком від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Луганщині затримали групу наркоділків.

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