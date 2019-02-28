Масштабную группу сбытчиков наркотиков разоблачили в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В городе Каменское в Днепропетровской области задержали 14 человек, подозреваемых в организации сети сбыта наркотического вещества ацетилированного опия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации Днепропетровской области.
По предварительным подсчетам правоохранителей, доход из незаконных сделок составил около 1,5 млн гривен ежемесячно. Группа наркодельцов работала на территории города около года.
"В ходе 30 обысков полицейские изъяли опий ацетилированный, марихуану, прекурсор "ангидрит уксусной кислоты" и деньги, полученные за сбыт наркотических веществ. По ценам "черного" рынка стоимость изъятых наркосредств составляет 72 тыс. гривен. Также изъято 3 автомобиля, приобретенные за средства, полученные за сбыт наркотических средств", - говорится в сообщении.
В результате 7 лицам непосредственно причастным к организации сбыта опия ацетилированного, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Сейчас 4 задержанных взяты под стражу, еще 3 подозреваемым будет избрана мера пресечения, устанавливается роль и документирования преступной деятельности других лиц.
Виновным грозит лишение свободы сроком от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Луганской области задержали группу наркодельцов.