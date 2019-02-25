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На Луганщині затримали групу наркоділків

На Луганщині затримали групу наркоділків

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Сєверодонецьку викрито групу осіб, яка займалася збутом наркотичних засобів. Спільними діями поліції, СБУ та прокуратури наркодилерів затримали. Внутрішня безпека НПУ перевіряє можливу причетність до діяльності цієї групи співробітників правоохоронних органів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію.

Луганським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки НПУ було встановлено, що на території Сєвєродонецька діє злочинна група, яка розповсюджує наркотичні засоби. За матеріалами внутрішньої безпеки прокуратура Луганської області розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України.

Разом з працівниками СБУ, ГУНП області та прокуратури оперативники УДВБ НПУ провели оперативні закупівлі у наркоділків.

Під час 17 санкціонованих обшуків за місцем мешкання зловмисників та в їхніх автомобілях правоохоронці виявили та вилучили значну кількість опію ацетильованого, амфетамін, макову солому, канабіс, метадон. Також вилучено незареєстровану зброю, набої, мобільні телефони, чорнові записи та кошти від збуту наркотовару.

Бійці підрозділу КОРД затримали двох основних фігурантів групи. На підставі ст.208 КПК України вони поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Їм вже оголошено підозру.

Оперативники внутрішньої безпеки НПУ встановлюють можливу причетність до дій викритої групи наркоторгівців співробітників поліції.

Нагадаємо, на Луганщині викрито і затримано торговців метадоном.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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