На Луганщині затримали групу наркоділків

Луганським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки НПУ було встановлено, що на території Сєвєродонецька діє злочинна група, яка розповсюджує наркотичні засоби. За матеріалами внутрішньої безпеки прокуратура Луганської області розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України.

Разом з працівниками СБУ, ГУНП області та прокуратури оперативники УДВБ НПУ провели оперативні закупівлі у наркоділків.

Під час 17 санкціонованих обшуків за місцем мешкання зловмисників та в їхніх автомобілях правоохоронці виявили та вилучили значну кількість опію ацетильованого, амфетамін, макову солому, канабіс, метадон. Також вилучено незареєстровану зброю, набої, мобільні телефони, чорнові записи та кошти від збуту наркотовару.

Бійці підрозділу КОРД затримали двох основних фігурантів групи. На підставі ст.208 КПК України вони поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Їм вже оголошено підозру.

Оперативники внутрішньої безпеки НПУ встановлюють можливу причетність до дій викритої групи наркоторгівців співробітників поліції.

Нагадаємо, на Луганщині викрито і затримано торговців метадоном.