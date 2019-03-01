В Николаеве оперуполномоченного будут судить за сбыт наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Территориальное управление ГБР Николаева завершило досудебное расследование в двух резонансных уголовных производствах, в которых обвинительные акты направлены в суд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Так, в суд направлено обвинительное заключение по преступной группировке, которая в составе трех человек под руководством оперуполномоченного одного из отделов полиции города Николаева в течение 2018 года на территории региона организовала и систематически осуществляла сбыт психотропного вещества-амфетамина в больших размерах.
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Кроме того, в суд с обвинительным актом направлено уголовное производство в отношении начальника одного из отделов полиции Николаевской области, который в прошлом году, используя свое служебное положение, требовал и получил от частного предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 26 тыс. грн за несоздание препятствий в его хозяйственной деятельности.
В пресс-службе добавили, что Генеральной прокуратурой Украины поддержание государственного обвинения в указанных уголовных производствах поручено прокуратуре Николаевской области.
Как сообщал УНН, адвокат пойдет под суд за попытку подкупа прокурора за 30 тыс. долл.