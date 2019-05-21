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Оперуполномоченного и военного ВСУ будут судить за покушение на убийство

Оперуполномоченного и военного ВСУ будут судить за покушение на убийство

Киев  •  УНН

 • 13667 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. В Луганской области будут судить оперуполномоченного Нацполиции и военнослужащего ВСУ за разбойное нападение и покушение на убийство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

"Досудебным расследованием установлено, что в ноябре 2018 года у сотрудника Сватовского отдела полиции возник преступный умысел на завладение денежными средствами местного жителя в размере 100 тысяч гривен, которые мужчина получил за продажу семян подсолнуха. К преступлению в качестве соисполнителя милиционер привлек своего знакомого военнослужащего-контрактника одной из воинских частей ВСУ", - говорится в сообщении.

Мужчины вооружившись самостоятельно изготовленным обрезом охотничьего ружья, снаряженной патронами 16 калибра и в вечернее время суток прибыли в дом потерпевшего. Оперуполномоченный остался в автомобиле, а его сообщник, надев на голову балаклаву и взяв с собой обрез, проник во двор.

На момент совершения разбойного нападения хозяин со своей сожительницей и тремя несовершеннолетними детьми находился в собственном доме. Выйдя из дома он увидел мужчину с оружием. Когда потерпевший попытался вернуться в дом - злоумышленник выстрелил, чем вызвал огнестрельное ранение.

"Завладеть денежными средствами нападавшим не удалось. Во избежание разоблачения последние с места совершения преступления скрылись", - добавили в прокуратуре.

Во время обысков в квартире военного было обнаружено и изъято изготовленный самодельным способом арбалет, самозарядный пистолет калибра 9 мм и элементы гладкоствольного охотничьего ружья марки "ТОЗ-БМ" 16-го калибра.

Оперуполномоченный Сватовского отдела полиции обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению (разбой), по предварительному сговору группой лиц, с проникновением в жилище или иное хранилище).

Соисполнитель преступления - военнослужащий ВСУ - обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 263 (изготовление другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление и переработки огнестрельного оружия), ч. 3 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, совмещенным с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению (разбой), по предварительному сговору группой лиц, с проникновением в жилище или иное хранилище), п. 6 ч . 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное противоправное причинение смерти другому человеку (умышленное убийство), совершенное с корыстных побуждений) УК Украины.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляется Луганским управлением Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

По результатам досудебного расследования прокуратурой Луганской области обвинительный акт в отношении обоих фигурантов в уголовном производстве направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Николаеве оперуполномоченного будут судить за сбыт наркотиков.

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