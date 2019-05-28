Неизвестный с ножом напал на школьников в парке в Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Неизвестный напал с ножом на людей в парке японского города Кавасаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.
По данным полиции, в результате нападения пострадали по меньшей мере восемь учеников начальной школы и трое взрослых - сейчас им оказывается медицинская помощь.
Один человек находится в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы в настоящее время ведут преследование нападавшего, скрывшегося с места преступления.
Напомним, злоумышленник с ножом и битой вымогал деньги у лицеистов.