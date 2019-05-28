В Японії посилять охорону шкіл в зв'язку з нападом на школярів

КИЇВ. 28 травня. УНН. Міністерство освіти, культури, спорту, науки і технологій Японії має намір посилити охорону освітніх установ та шкільних маршрутів у зв'язку з інцидентом в місті Кавасакі, де у вівторок чоловік з ножем напав на школярів. Про це заявив глава японського відомства Масахико Сібаяма, повідомляє УНН з посиланням на "Кіодо".