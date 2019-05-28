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В Японії посилять охорону шкіл в зв'язку з нападом на школярів

В Японії посилять охорону шкіл в зв'язку з нападом на школярів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Міністерство освіти, культури, спорту, науки і технологій Японії має намір посилити охорону освітніх установ та шкільних маршрутів у зв'язку з інцидентом в місті Кавасакі, де у вівторок чоловік з ножем напав на школярів. Про це заявив глава японського відомства Масахико Сібаяма, повідомляє УНН з посиланням на "Кіодо".

"Ми займаємося оперативним збором інформації про інцидент. Ми проведемо роботу, спрямовану на посилення охорони шкіл і шкільних маршрутів", - заявив чиновник.

Нагадаємо, щонайменше 19 людей постраждали в результаті нападу на школярів в парку міста Кавасакі.

З них три людини, включаючи одну дитину, перебувають в стані клінічної смерті.

Нападник отримав поранення, його стан оцінюється як критичний.

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