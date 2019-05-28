Кількість постраждалих в результаті нападу в японському парку збільшилася до 19 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Щонайменше 19 людей постраждали в результаті нападу на школярів в парку міста Кавасакі. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK.
З них три людини, включаючи одну дитину, перебувають в стані клінічної смерті.
Нападник отримав поранення, його стан оцінюється як критичний.
Нагадаємо, інцидент стався рано вранці в невеликому парку в місті Кавасакі близько Токіо. Злочинець напав на які чекали автобуса школярів і дорослих. На місці злочину поліція виявила два ножа.
На місці події працюють численні наряди швидкої допомоги і рятувальних служб, поліція з'ясовує обставини того, що сталося.