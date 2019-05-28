Число пострадавших в результате нападения в японском парке увеличилось до 19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. По меньшей мере 19 человек пострадали в результате нападения на школьников в парке города Кавасаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.
Из них три человека, включая одного ребенка, находятся в состоянии клинической смерти.
Нападавший получил ранения, его состояние оценивается как критическое.
Напомним, инцидент произошел рано утром в небольшом парке в городе Кавасаки около Токио. Преступник напал на ждавших автобуса школьников и взрослых. На месте преступления полиция обнаружила два ножа.
На месте происшествия работают многочисленные наряды скорой помощи и спасательных служб, полиция выясняет обстоятельства случившегося.