В Японии усилят охрану школ в связи с нападением на школьников
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии намерено усилить охрану образовательных учреждений и школьных маршрутов в связи с инцидентом в городе Кавасаки, где во вторник мужчина с ножом напал на школьников. Об этом заявил глава японского ведомства Масахико Сибаяма, сообщает УНН со ссылкой на "Киодо".
"Мы занимаемся оперативным сбором информации об инциденте. Мы проведем работу, направленную на усиление охраны школ и школьных маршрутов", - заявил чиновник.
Напомним, по меньшей мере 19 человек пострадали в результате нападения на школьников в парке города Кавасаки.
Из них три человека, включая одного ребенка, находятся в состоянии клинической смерти.
Нападавший получил ранения, его состояние оценивается как критическое.