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Японські канікули Трампа: президент США вперше побував на турнірі з сумо

Київ • УНН

 • 11737 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп під час візиту до Японії вперше відвідав турнір з традиційного японського єдиноборства — сумо. Про це йдеться в повідомленні на офіційній Twitter-сторінці прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе, передає УНН.

“Президент Трамп і я спостерігали за сумо, традиційним видом спорту в Японії. Це був перший раз, коли діючий президент США відвідав турнір з сумо. Президент США вручив борцю Асанояму новостворений трофей, Кубок президента США, в той час як гучне підбадьорення пролунало по стадіону”, — йдеться в повідомленні.

Президент США також виклав на своїй сторінці відео з турніру і подякував Абе.

Thank you @JPN_PMO @AbeShinzo! #POTUSinJapanpic.twitter.com/fWToB1XotG

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 мая 2019 г.


Як повідомляв УНН, президент США прибув до Японії разом з дружиною Меланією 25 травня. Він має намір обговорити з Абе питання двосторонньої торгівлі, а також відносини з Іраном, Китаєм і КНДР.

Трамп у суботу встиг зіграти в гольф з прем’єром Японії Абе в заміському клубі Mobara Country Club в японській префектурі Тіба, повідомляє Yomiuri.

PM Abe: President Trump and I watched sumo, a traditional sport in Japan. It was the first time for a sitting U.S. president to attend a sumo tournament. @POTUS handed wrestler Asanoyama a newly-created trophy, President's Cup, as a great cheer rang through the stadium. pic.twitter.com/rGGXPiNXPL

— PM's Office of Japan (@JPN_PMO) 26 мая 2019 г.

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