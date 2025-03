Японские каникулы Трампа: президент США впервые побывал на турнире по сумо

"Президент Трамп и я наблюдали за сумо, традиционным видом спорта в Японии. Это был первый раз, когда действующий президент США посетил турнир по сумо. Президент США вручил борцу Асанояму вновь трофей, Кубок президента США, в то время как громкое ободрения прозвучало по стадиону", - говорится в сообщении.

Президент США также выложил на своей странице видео с турнира и поблагодарил Абэ.

Thank you @JPN_PMO @AbeShinzo ! # POTUSinJapanpic.twitter.com / fWToB1XotG

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 мая 2019 г.



Как сообщал УНН, президент США прибыл в Японию вместе с женой Меланией 25 мая. Он намерен обсудить с Абэ вопрос двусторонней торговли, а также отношения с Ираном, Китаем и КНДР.

Трамп в субботу успел сыграть в гольф с премьером Японии Абэ в загородном клубе Mobara Country Club в японской префектуре Тиба, сообщает Yomiuri.

PM Abe: President Trump and I watched sumo, a traditional sport in Japan. It was the first time for a sitting US president to attend a sumo tournament. @POTUS handed wrestler Asanoyama a newly-created trophy, President's Cup, as a great cheer rang through the stadium. pic.twitter.com/rGGXPiNXPL

- PM's Office of Japan (@JPN_PMO) 26 мая 2019 г.