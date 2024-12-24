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Полиция проводит обыски в "Киевгорсвет": что известно

Полиция проводит обыски в "Киевгорсвет": что известно

Киев  •  УНН

 • 4388 просмотра

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Полиция проводит обыски в КП «Киевгорсвет» относительно возможного завышения расходов на ремонты освещения в 2023-2024 годах. Предприятие сотрудничает со следствием, подчеркивая законность всех процедур.

Сегодня, 24 декабря, в Киеве правоохранители проводят обыски в коммунальном предприятии «Киевгорсвет». Следственные действия осуществляются по делу о вероятной причастности должностных лиц предприятия к  завышению расходов на ремонты освещения, сообщили в пресс-службе КГГА, передает УНН

Сегодня, 24 декабря, работники Следственного управления Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве проводят обыски в коммунальном предприятии «Киевгорсвет». Следственные действия осуществляют в рамках уголовного производства относительно вероятной причастности должностных лиц коммунального предприятия к превышению расходов на капитальные ремонты сетей наружного освещения в период 2023-2024 годов

- говорится в сообщении КГГА. 

В КГГА отметили, что сейчас проводится только досудебное расследование с целью выявления и фиксации возможных правонарушений.

Также напомнили, что в 2023-2024 годах по заказу «Киевгорсвет» была разработана проектно-сметная документация на проведение капитальных ремонтов сетей наружного освещения в столице. По данным КГГА, документация получила положительный экспертный отчет и была утверждена в установленном порядке.

«Все тендерные процедуры прошли в соответствии с законодательством. Сметные выплаты осуществляли исключительно по актам выполненных работ и после подтверждения результатов экспертиз. Кроме того, акты выполненных работ перед оплатой подрядчику прошли государственную экспертизу», - указали в администрации. 

Как отмечают на предприятии, учитывая, что часть договоров за 2024 год еще не завершена, то «проведение следственных действий, а именно обысков с изъятием оригинальных документов за этот период, препятствует деятельности коммунального предприятия». 

Однако в КГГА указали, что работники «Киевгорсвета» сотрудничают с правоохранительными органами. 

Напомним 

Летом сообщалось, что в Киеве сообщено о подозрении двум должностным лицам КП и трем представителям предприятия-подрядчика в растрате бюджетных средств на сумму 1,4 млн гривен из-за заключения недействительных договоров на капитальный ремонт зданий КП «Киевгорсвет».

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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