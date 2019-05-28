Трамп висловив співчуття у зв'язку з нападом в парку в Японії

"Я хочу принести співчуття всім постраждалим та їхнім родинам. Американський народ сумує разом з японським народом", - сказав Трамп.

Як повідомляв УНН, за останніми уточненими даними, 16 людей постраждали в результаті інциденту в місті Кавасакі поблизу Токіо, де 50-річний чоловік напав на школярів та дорослих, які чекали автобуса. З них двоє людей, включаючи одну дитину, знаходяться в стані клінічної смерті, а ще троє - у важкому стані. На місці злочину поліція виявила два ножа.

На даний момент повідомляється, що нападник помер.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перебуває в Японії з офіційним візитом. Під час перебування в Японії він зустрівся з прем’єр-міністром країни Сіндзо Абе, з яким вони зіграли в гольф, та, зокрема, відвідали турнір з сумо.

Зокрема, Трамп разом зі своєю дружиною Меланією прибув у понеділок до імператорського палацу в центрі Токіо, де провів зустріч з новим імператором Японії Нарухіто і імператрицею Масако.

Свої слова співчуття американський лідер сказав, виступаючи на одному з найбільших кораблів японських ВМС - вертольотоносці "Кага" на базі Йокосука біля входу в Токійську затоку, який він відвідав разом з прем'єром Японії - Сіндзо Абе.