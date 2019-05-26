Абе і Трамп зіграли в гольф
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп зіграв в гольф з прем’єром Японії Сіндзо Абе в заміському клубі Mobara Country Club в японській префектурі Тіба, повідомляє Yomiuri. У грі взяв участь японський професійний гольфіст Ісао Аокі, передає УНН.
Трамп прибув в заміський клуб на вертольоті, передає NHK. Абе зустрів американського президента, лідери обмінялися привітаннями і рукостисканнями, і зупинилися для спільного фотографування.
“Я хотів би зберегти союз Японії і США в нову еру Рейва (історична епоха почалася в країні 1 травня зі вступом на престол нового імператора)”, — заявив Абе журналістам перед грою, повідомляє Asahi.
Це вже п’ята спільна гра Трампа і Абе в гольф. Пізніше лідери відвідають турнір з сумо.
Президент США прибув до Японії разом з дружиною Меланією 25 травня. Він має намір обговорити з Абе питання двосторонньої торгівлі, а також відносини з Іраном, Китаєм і КНДР.