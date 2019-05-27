Трамп став першим іноземним лідером, який зустрівся з імператором Японії Нарухіто
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп разом зі своєю дружиною Меланією прибув у понеділок до імператорського палацу в центрі Токіо, де провів зустріч з новим імператором Японії Нарухіто і імператрицею Масако. Про це повідомляє УНН із посиланням на Daily Mail.
Американський президент став першим іноземним лідером, який удостоївся аудієнції у нового японського монарха. Перед входом до палацу Трампа і його дружину зустріла почесна варта Сил самооборони Японії, також були виконані гімни двох країн. Потім їх перевели в "бамбуковий зал", де зазвичай імператор приймає іноземних гостей.
Після закінчення аудієнції Трамп відправиться на переговори з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Як очікується, сторони обговорять ситуацію на Корейському півострові, а також двосторонні торговельні питання.
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Як повідомляв УНН, Нарухіто вступив в повноваження імператора країни 1 травня. Одночасно в Японії почався 1-й рік ери Рейва ("Прекрасної гармонії"), як іменується епоха правління нового монарха.