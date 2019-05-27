Трамп став першим іноземним лідером, який зустрівся з імператором Японії Нарухіто

КИЇВ. 27 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп разом зі своєю дружиною Меланією прибув у понеділок до імператорського палацу в центрі Токіо, де провів зустріч з новим імператором Японії Нарухіто і імператрицею Масако. Про це повідомляє УНН із посиланням на Daily Mail.