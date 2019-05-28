Трамп і Абе відвідали один з найбільших японських бойових кораблів

“Кага” найближчим часом буде перетворений в легкий авіаносець. Після цього він прийме на борт новітні багатоцільові бойові літаки F-35, що купуються в США. Відвідування цього корабля лідерами двох країн покликане підкреслити міцність військового союзу між Вашингтоном і Токіо.

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Японія має намір закупити в США в цілому 105 бойових літаків F-35 двох модифікацій для ВПС і потреб палубної авіації. Разом з “Кага” в авіаносець буде перероблений і інший корабель такого класу — “Ідзумо”. Їх водотоннажність — 19,5 тис. тонн, довжина — 248 метрів. Зараз вони здатні нести 14 вертольотів, а також доставити до місця операцій до 470 військовослужбовців. Після переробки кораблі зможуть приймати по 10 бойових літаків.

Слідом за церемонією на вертольотоносці “Кага” президент Трамп відвідає на базі Йокосука універсальний десантний корабель ВМС США Wasp, де виступить перед американськими моряками.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перебуває в Японії з офіційним візитом. Під час перебування в Японії він зустрівся з прем’єр-міністром країни Сіндзо Абе, з яким вони зіграли в гольф, та, зокрема, відвідали турнір з сумо.

Зокрема, Трамп разом зі своєю дружиною Меланією прибув у понеділок до імператорського палацу в центрі Токіо, де провів зустріч з новим імператором Японії Нарухіто і імператрицею Масако.