Польща купить перші американські винищувачі F-35 до 2026 року
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Перша ескадра американських багатофункціональних винищувачів-бомбардувальників п’ятого покоління F-35 Польща придбає до 2026 року, а другу — після 2026 року. Про це повідомляє Польське радіо, передає УНН.
Як, напередодні заявив заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич, Міністерства оборони Республіки Польщі вирішило пришвидшити реалізацію програми Harpia щодо придбання цих літаків, адже ті мають замінити застарілі пострадянські МіГ-29 та Су-22.
Зауважується, що керівництво Міноборони подовжило термін служби вже зношених літаків МіГ-29 з 30 до 40 років.
Нагадаємо, в березні Міноборони Польщі, заявляло, що планує придбати американські винищувачі п’ятого покоління, аби замінять пострадянські МіГ-29. Опісля до США вилетіла делегація, аби розпочати перемовини про закупівлю винищувачів F-35. Попередньо Конгрес США погодився ці літаки подати кільком країнам, у тому числі і Польщі.
Як повідомляв УНН, Польща прагне зміцнювати й розвивати Східне партнерство.